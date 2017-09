Cómo ayudar a una persona que sufre un ataque de pánico

(Tomada de la Red)

Cuando te pega, experimentas una sensación intempestiva de alerta, terror o malestar intenso, provocada por una situación amenazante. El problema es que en la mayoría de los casos no sabemos cómo identificar un ataque de pánico, ni cómo actuar o apoyar a un tercero, cuando vemos que está sufriendo de uno.Síntomas de alerta:- Latidos del corazón muy fuertes y rápidos- Sudoración- Opresión en el pecho- Miedo de muerte- Problemas para respirar- Náuseas- Bochornos- Escalofríos- Dolor abdominal- Mareo- Vértigo- AdormecimientoMedidas para ayudar a una persona con ataque de pánico:- Manten la calma y acércate.- Pregúntale con un tono suave si toma algún medicamento. De ser así dáselo.- Pídele que te diga lo que necesita y, si es posible, la causa de su estado.- Asegúrate de que se trate de un ataque y no de asma o ataque cardíaco. Esto a partir de los síntomas anteriormente citados.- Dale su tiempo si no desea hablar, pero no la dejes sola.- Trata de que no se mueva, pero no la toques, pues podría buscar escapar o alterarla más. Si quiere pararse o caminar, acompáñale.- Hazle saber que la crisis pasará, pero sin juzgar lo que siente.- Dale ánimos, dile que lo está enfrentando bien, que sí puede.- Pídele que respire, exhale e inhale y cuenta sus respiraciones en voz alta. Esto regularizará su respiración y ayudará a reducir el resto de los síntomas. Puedes hacer que alterne las respiraciones con una bolsa de papel, tal y como si inflara un globo.- Con su permiso, aplícale un trapo húmedo en la frente, cuello y nuca. Así el sudor bajará, indica Informe 21 - Mantente con ella hasta que pase el ataque, pero desde el primer momento, busca ayuda médica y, en caso de ser necesario, pide una ambulancia.