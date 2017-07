Esto es lo que hace el presidente de Rusia en su tiempo libre

(Tomada de la Red)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo que vive una vida normal durante el programa 'Conversación no infantil con Vladímir Putin' en el parque científico infantil Sirius.Distribuye su agenda de tal manera que le quede tiempo para la música, los deportes y las amistades."Me considero una persona normal, aunque el trabajo que desempeño no puede llamarse 'normal', a tenor de su naturaleza", afirmó.Admitió que tiene un "determinado nivel" de carga de asuntos laborales, cita RIA Novosti No obstante, organiza su trabajo "de tal manera que tenga tiempo para el desarrollo creativo, para escuchar música, practicar deportes y comunicarme con mis amigos", detalló el político."Presto tiempo para eso deliberadamente. Me acostumbré a vivir así mucho antes de que me convirtiera en presidente", agregó. "Cuanto más hagas, más cosas tienes tiempo de hacer".El parque científico infantil Sirius se encuentra en las instalaciones olímpicas de Sochi, donde se desarrollan 83 proyectos de investigación e ingeniería en 12 asignaturas diferentes.Entre ellos, medicina personalizada, micromundo y espectroscopia, nuevos materiales, macrodatos, satélites y exploración espacial tripulada, agroindustria y biotecnología, energía moderna, mundo marino, transporte autónomo y sistemas de logística, y estudios cognitivos.https://actualidad.rt.com/actualidad/244907-putin-tiempo-libre-rusia