VIDEO: ¡Increíble momento! Fanático del fitness hace 'lagartijas' con solo dos dedos

(Tomada de la Red)

Ritrovare compagni di cella su fb Armeno Narek Hakobyan - FLESSIONI CON DUE DITA NON FATELO A CASA.

Narek Akobian, de 29 años, ha perfeccionado el truco practicándolo cada mañana para aumentar lentamente la fuerza en su pulgar e índice.Él dijo: 'Hago el ejercicio todos los días, dos o tres horas por día. Sobre todo, hago ejercicio en casa. Tengo un día de descanso los domingos cuando no hago ejercicio.El video muestra a Narek realizando una serie de flexiones con los pies apoyados en un armario de madera.El especialista hace varias repeticiones. "Me gusta pasar mi tiempo libre pintando", dijo."Siempre he amado y practicado el deporte desde mi infancia, He practicado diferentes tipos de deportes, como karate, boxeo, levantamiento de pesas, natación, correr, todos estos tipos de deportes se han realizado para que pueda fortalecer todos mis músculos y realizar interesantes trucos de récord. "El hombre practicó karate, durante aproximadamente 4 años y empezó a dedicarse seriamente a los deportes desde 2012, indica Daily Mail