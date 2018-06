18 millones de dólares otorga jurado a hombre porque los doctores no le hicieron la prueba del VIH

(Tomada de la Red)

Un jurado federal en Boston otorgó $ 18.4 millones a un hombre que dijo que dos doctores no lo sometieron a la prueba de VIH, que luego se convirtió en SIDA.Sean Stentiford, de 48 años, accedió a una prueba de VIH en 2007 porque estaba experimentando parálisis facial, informó The Boston Globe.Sin embargo, sus doctores cancelaron la prueba sin informarlo. Alrededor de tres años después, un médico diferente sugirió que se hiciera una prueba, indica Daily Mail Los resultados de la prueba fueron positivos y, debido a que Stentiford no había comenzado ningún tratamiento, el virus había progresado a SIDA.Después de las noticias del CDC, surge que aquellos que están en alto riesgo de desarrollar el VIH no se analizan con la regularidad que deberían.Stentiford era más susceptible al VIH porque era homosexual y anteriormente había trabajado con un paramédico, una profesión que regularmente le exponía fluidos corporales, dijo su abogado, David Angueira, el martes.Mientras estaba internado en un hospital de Massachusetts, el internista Stephen Southard le dijo a Stentiford que sus síntomas eran altamente sugestivos de infección por VIH.A pesar de firmar el consentimiento para la prueba del VIH, el neurólogo Dr. Kinan Hreib decidió cancelarla, considerando que Stentiford no estaba en riesgo, pero nunca le dijo que la prueba había sido cancelada.Según la demanda, cuando Stentiford visitó la oficina de Southard, que era su médico de atención primaria, en junio de 2007, le dijeron que sus exámenes "se veían bien".Stentiford asumió que esto incluía la prueba del VIH porque había firmado el formulario de consentimiento, informó el Globe.Tres años más tarde, cuando Stentiford sintió que su condición empeoraba, supo que no se había hecho la prueba del VIH en 2007.Otro médico sugirió que se hiciera la prueba, confirmando un diagnóstico y que había progresado a SIDA.En el momento del diagnóstico, Stentiford estaba luchando con daños cerebrales y deterioro cognitivo, cuyos detalles aún no están claros, lo que le obligó a renunciar a su trabajo como abogado.El abogado de Stentiford dice que su cliente vive en la ciudad de Nueva York y actualmente controla sus síntomas relacionados con el SIDA con medicamentos.El CDC recomienda que todas las personas entre las edades de 13 y 64 años se hagan la prueba del VIH al menos una vez.