Las desventajas de hacer ejercicio con el estómago vacío

(Tomada de la Red)

Cuando hacemos ejercicio, se recomienda consumir algo antes de practicarlo.Efectivamente si no consumimos nada antes de practicar nuestra rutina de ejercicio, nuestro rendimiento no será el mejor, pero esto va más allá.De acuerdo con un estudio publicado por The British Journal, el cuerpo busca compensar la energía gastada durante el entrenamiento y si no tienes nada en estómago, el cuerpo puede compensarse de tu mismo músculo e impacta las funciones metabólicas.Lo mismo sucede si dejas pasar grandes lapsos de tiempo, sin ingerir alimento, impacta directamente en tu metabolismo y no notarás cambios positivos en tu cuerpo, indica Informe21 Además, hacer ejercicio sin alimento, puede también impactar en tu presión arterial y podrías sufrir una descompensación.Para que esto no suceda, te decimos qué comer antes de hacer ejercicio:AvenaLa avena es una excelente fuente de energía, además contribuye al aumento de masa muscular.PlátanoEsta fruta es rica en potasio, y contiene azúcares que son necesarias para el rendimiento en tu rutina. SI consumes un plátano entero antes de ir al gym, notarás como tu organismoGranolaPuedes consumir un puñado de granola acompañado con un poco de yogur; esto te aportará energía y tu desempeño mejorará en el gimnasio.Nueces o almendrasSon consideradas grasas buenas. Son muy saludables y se recomiendan para consumirlas antes y después del ejercicio. Un puñado de almendras o nueces antes de tu rutina es una excelente opción.Cualquiera de estos alimentos es una buena opción para consumir, antes de hacer ejercicio. Lo que sí debes evitar son grasas saturadas o licuados pesados.¡No hagas ejercicio con el estómago vacío!, podría perjudicar tu salud