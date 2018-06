13 curiosidades detrás de "13 Reasons Why"

(Tomada de la Red)

1. La escena donde Clay llora en la ducha fue tan fuerte, que hizo llorar al director y la producción tuvo que ser pausada por unas horas.2. Dylan Minnette apareció accidentalmente en Google Maps mientras estaba en su jardín.3. Puedes escuchar los audios completos de Hannah en Youtube, aunque algunos no lo recomiendan, debido a que puede causarte pensamientos depresivos.4. Algunos miembros del equipo comparten tatuajes de “Punto y Coma”, un tatuaje que representa a una persona que logró superar la depresión o sobrevivir al suicidio.5. Muy pocos lo saben, pero Selena Gomez iba a ser Hannah, sin embargo eso no fue así, y terminó trabajando en la producción de la serie.6. Christian Navarro no sabía conducir y tuvo que aprender semanas antes de empezar a grabar.7. La mayoría de escenas en la escuela no fueron grabadas en una escuela real, si no en una bodega gigante con casilleros.8. La escena del baile tomó una semana en hacerse, debido a que el director probó distintos ángulos, vestuarios y luces para que quede perfecta.9. Todas las escenas nocturnas fueron hechas pasadas las 3 AM, debido a que esa hora no habían tantos “curiosos” cerca del set.10. Katherine Langford tuvo pensamientos depresivos durante todo el rodaje, debido a que se metió demasiado en su personaje.11. Muy pocos se dieron cuenta, pero Dylan Minnette apareció en Greys Anatomy cuando era niño.12. Todos los actores recibieron ayuda psicológica al terminar el rodaje de la primera temporada.13. Muchas personas se opusieron a que Netflix estrenara la serie, debido a que se consideraba una apología al suicidio entre adolescentes.Puedes ver más detalles AQUÍ