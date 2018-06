7 curiosas costumbres de Rusia que probablemente no conocías

(Tomada de la Red)

Si estás en Rusia y te han invitado a una casa, es prácticamente una obligación quitarte los zapatos y ponerte ‘tápochki’, que son zapatos para andar en la casa.Puedes llevar las tuyas o el anfitrión puede prestarte unas. Esto es para no ensusiar el suelo o la alfombra.Es una costumbre en Rusia dar regalos, en fiestas o cuando visitas a alguien. Si estás invitado a una casa, debes llevar un regalo. No tiene por qué ser costoso, basta con unos bombones, una tarta o una botella de vino.Curiosamente sólo se pueden regalar números pares de flores en los funerales. La cantidad de número de flores que regales al visitar a alguien o en una cita debe ser impar, de otro modo lo asociarán a la muerte.Una de las tradiciones más populares en Rusia es una ‘bania’, que es prácticamente un sauna ruso, y no se trata solo de darse un baño, es todo un ritual, incluye ponerse gorros especiales, tomar té, cerveza, azotarse con ramas de abedul y halar sobre todo tipo de temas.¿Sabes cuál es la bebida más popular en Rusia? Si pensabas que el vodka déjame decirte que estás muy equivocado. Prácticamente todos los rusos toman té, durante todo el día disfrutan de una taza de té, casi siempre con pateles, bocadillos, bombones y con algo de azúcar.Este dato más que una curiosidad es una superstición que existe en Rusia: Si una mujer ha puesto demasiada sal en algún platillo que cocino significa que está enamorada.Las bodas rusas tradicionales estás llenas de curiosidades, por ejemplo, está el ‘výkup’ que es el ‘rescate’ de la novia, literal el novio y sus amigos van a rescatar a la novia ya que los parientes y amigos de la novia crean obstáculos o preguntas como ¿cuántos años tiene tu futura suegra? para impedir que el novio entre a la casa de la novia.Con información de PLANETACURIOSO.COM