CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los dinosaurios siempre han sido una fascinación para chicos y grandes, pero no fue hasta los 90, cuando estos gigantes regresaron a la vida de forma espectacular, gracias a la franquicia de "Jurassic Park" de la mano de Steven Spielberg.



El día de hoy, se estrena la nueva cinta de la saga: "Jurassic World: Fallen Kingdom" y su juego oficial Jurassic World Alive, ya se encuentra disponible para descargar en tu smartphone y con él la dinomanía que una vez dominó nuestra vida, regresa de la extinción ofreciéndonos una ración extra de los animales que una vez dominaron la Tierra.



Caminando con dinosaurios



"Jurassic World Alive, el Pokémon Go de los dinosaurios", es una app en la que iremos por las calles con nuestro móvil en mano buscando dinosaurios en Realidad Aumentada, para salvarlos de la segunda gran extinción a la que se enfrentan luego de la erupción del volcán de Isla Nublar.



Asimismo, podremos recoger muestras de ADN para combinarlas y así obtener el híbrido definitivo, superior al Indominus Rex.



Atrapando dinosaurios



La jugabilidad en este título es básicamente la misma que en Pokémon Go, ya que en nuestro mapa veremos a los dinosaurios que hay a nuestro alrededor y los puntos de suministros. Cuando encontramos un dinosaurio en nuestro camino, solo necesitamos acercarnos a su posición y pulsar sobre ellos para "cazarlos".



De acuerdo con Universal y Ludia, firma desarrolladora del título, hay más de 100 tipos de dinosaurios para salvar, cantidad que se irá ampliando con el tiempo. Entre las especies disponibles se encuentran Velocirraptores, Tiranosaurios, Spinosaurios, Triceratops, Anquilosaurios, Apatosaurios, Parasaurolophus y Estegosaurios entre otros más.



Recolector de ADN



A diferencia de la pokeball, en este título echaremos mano de un dron para recoger sus muestras de ADN. Deberemos disparar tranquilizantes a diferentes partes del cuerpo del dinosaurio en cuestión, hasta que consigamos la cantidad necesaria de puntos (y ADN) para atraparlo y podamos crear así nuestra propia criatura en nuestro laboratorio.



La cantidad de dardos será limitada, así que para ganar más dardos tendremos que visitar ciertos puntos marcados en el mapa, donde obtendremos recompensas como monedas y cajas de abastecimiento.



Pelea de dinosaurios



Este título nos permite luchar contra otros jugadores en combates en tiempo real como en Pokémon Go, solo que en lugar de gimnasios tendremos arenas de combate. Para disfrutar de este modo, es necesario contar por lo menos con un mínimo de cuatro dinosaurios en nuestro inventario.



Asimismo, con las monedas que recolectemos, podremos evolucionar a nuestros dinosaurios y elegir el tipo de ataque que usarán en los combates online.



¡No repararon en gastos!



Si bien "Jurassic World Alive" es un juego gratuito, retoma la tendencia actual de incluir micropagos para ayudarnos a coleccionar y mejorar nuestra colección de dinosaurios, lo que se convierte en un problema si queremos competir online, ya que deberemos gastar dinero real para ello y si deseamos tener los mejores y más diestros dinosaurios, será igual.



El juego incluye también un modo de Realidad Aumentada, en el que podremos tomar fotos a nuestros dinosaurios en un entorno real. Jurassic World Alive está disponible para Android y iOS.