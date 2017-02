¿Por qué se te olvida lo que ibas a hacer al entrar a un cuarto?

(Tomada de la Red)

¿Otra vez olvidaste las llaves en el buró? No hay problema, sólo tienes que ir y tomarlas. Caminar a través de tu casa, llegar a tu cuarto y - ¿qué es lo que necesitabas? ¿Para que llegaste a tu cuarto? En menos de 30 segundos, olvidaste el propósito de tu caminata.



Pero no te preocupes, no eres el único y no te estás volviendo loco. Se llama el efecto umbral y en realidad en una señal de que tu cerebro está trabajando en orden.



Los científicos solían creer que la memoria funcionaba como llenar un cajón. Tienes una experiencia y obtiene su pequeño archivo en tu cerebro. Después, poder regresar y abrir ese archivo, el cual esta intacto donde lo dejaste. Es una imagen linda y ordenada – pero incorrecta. Tu cerebro es mucho más complicado y sofisticado que esto. se parece más a una súper computadora, con docenas de tareas y aplicaciones funcionando al mismo tiempo.



Un estudio del 2011, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Notre Dame descubrió que el efecto umbral es el resultado de que varios de estos programas cerebrales estén funcionando simultáneamente.



Para llegar a ésta conclusión los investigadores enseñaron a 55 estudiantes de universidad a jugar un juego de computadora en el que se movían a través de un edificio virtual, colectando y cargando objetos de cuarto a cuarto. Cada tanto, a menudo cuando los participantes iban atravesando cuartos, una imagen de un objeto aparecía en la pantalla. Si el objeto mostrado era el que iban cargando o el que acababan de dejar, los participantes daban clic en ‘Si’.



Algunas veces estás imágenes aparecían después de que un participante entrara a un cuarto; otras mientras el participante seguía en medio del cuarto. Después, los investigadores construyeron una versión en la vida real del ambiente y volvieron a llevar a cabo el experimento, utilizando una caja para esconder los objetos que las personas llevaban para que no pudieran volverlos a ver.



Los resultados en ambas pruebas fueron los mismos: el simple acto de atravesar una puerta hacía que las personas olvidaran lo que estaban haciendo. Tampoco era un tema de distancia.



Los investigadores preguntaron si se traba del objeto que estaban cargando después de que las personas caminaran cierta distancia dentro de un cuarto y cierta distancia entre cuartos. Dentro de un cuarto, las memorias permanecían casi intactas Pero descubrieron que cruzar un umbral era como borrar la memoria.



Los investigadores concluyeron que los cerebros de los sujetos, percibían las entradas como una especie de punto de corte. Las memorias y el movimiento que llevaban a los individuos a través de un contexto literalmente chocaban con una pared. Al otro lado de dicha pared había un nuevo contexto y un nuevo paisaje de la memoria.



Las computadoras mentales de los participantes estaban combinando la tarea de percepción espacial, movimiento y memoria. Pero cada tarea requiere de atención y no puedes prestar atención a todo al mismo tiempo.



¿Existe alguna manera de evitar el efecto umbral? Probablemente, aunque la ciencia no lo ha encontrado aún. Si tienes un truco que funciones, cuéntanoslo en los comentarios.