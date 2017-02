Descifra lo que tus emoticons dicen de tu personalidad

(Tomada de la Red)

Cara feliz con ojos de corazón, el signo de pulgar para arriba, un mono tapándose los ojos. Añadir esto personajes básico que en tus conversaciones en línea puede revelar más de lo que pensabas.



Una investigación, llevada a cabo por psicólogos de la Universidad Edge Hill, Reino Unido, sugiere que el uso de emojis y emoticons puede mostrar características de la personalidad.



El estudio, para entender mejor la conexión humana con las ciber comunicaciones actuales, estuvo conformado de dos experimentos.



El primero miró como las consideraciones psicológicas impactan el uso de emojis en los mensajes de texto, Facebook y por correo electrónico. Los participantes auto reportaron el uso de un emoji, un emoticon y sus rasgos de la personalidad. Después brindaron información de su Facebook y participaron en una conversación de diez minutos con un usuario desconocido con la instrucción de que ésta fluyera los más naturalmente posible.



"El análisis de los rasgos reveló que la concordancia estaba positivamente relacionada con el uso de los emoticones auto reportados en Facebook, pero no en los textos o correos electrónicos", escribieron los autores en su artículo.



Los hallazgos del primer experimento sentaron las bases del segundo. En éste, los participantes analizaron los perfiles de Facebook y conversaciones de los individuos del primer estudio y calificaron su primera impresión.



Este estudio reveló que aquellos que era más fácil estar de acuerdo con aquellos utilizaban emoticons ‘alegres’ y mostraron ser más abiertos y conscientes.



Los emojis mostraron ser valiosos para agregar emociones a una conversación, pero debes pensar dos veces cual elegirás porque puede ser pensado con un sentido diferente al que tu le das.



Las personas hacen juicios de los demás basándose en como utilizan estos signos y no siempre son precisos. Debemos estar conscientes de que estos juicios pueden cambiar dependiendo del contexto y la persona con quien los utilizas.





Aunque aun se desconoce mucho de la psicología detrás de los emojis y los emoticons, los investigadores esperan entender mejor la intersección entre las interacciones cara a cara y en línea y cómo la naturaleza humana se puede reflejar en los medios digitales.



Por ahora, no parece ser que los emojis desaparecerán en un futuro cercano. Más del 90% de la población que utiliza medio electrónicos los utiliza, de acuerdo con el ‘Reporte Emoji 2016’ de Emogi.