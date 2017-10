Mujer se enfrenta a rata en "épica batalla"

(Tomada de la Red)

Una joven vietnamita se enfrentó cara a cara con una rata enorme que la atacó con insistencia en una fosa de hormigón a donde había bajado para limpiar.Tuy Say, de 20 años, estaba barriendo en el fundamento de una obra cerca de su casa, en la ciudad de Hai Pong (Vietnam), cuando fue atacada por el roedor.En el video grabado por sus amigos se aprecia cómo la joven corre en círculos mientras es perseguida por una rata de unos 30 centímetros de largo.Durante la angustiosa persecución, Say se detiene y trata de repeler la rata con su escoba. En un momento dado, uno de sus amigos le tiende la mano, pero cae a la fosa al perder el equilibrio."Odio a las ratas y por eso fue una pesadilla. Era tan grande y agresiva", comentó Say, citada por 'The Daily Mail'.La joven logró salir desde la fosa con ayuda de sus amigos. "Entonces gritaba, pero ahora cuando veo el video me entra la risa", dijo.