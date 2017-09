Las principales causas de muerte en el mundo

(Tomada de la Red)

Cada vez vivimos más tiempo, pero mientras las muertes por enfermedades infecciosas y partos prematuros están disminuyendo, los decesos por enfermedades del corazón, los conflictos y el terrorismo están en aumento, según el nuevo informe Global Burden of Disease que examina el estado de la salud mundial mediante la estimación de la esperanza de vida media, así como el número de muertes, enfermedades y lesiones por más de 300 causas -en 130 localizaciones del planeta-.Según el informe, la esperanza de vida media global es de 72,5 años (75,3 años para las mujeres y 69,8 años para los hombres), dato que supera a la media de 65,1 años en 1990. Entre todos, el país con la esperanza de vida más alta es Japón, con 83,9 años; en la cola se encuentra la República Centroafricana con la puntuación más baja: 50,2 años.En total, se produjeron 54.7 millones de muertes en todo el mundo en 2016. Casi tres cuartas partes (72.3%) de esas muertes provenían de las llamadas "enfermedades no transmisibles", o aquellas que no pueden pasar de persona a persona, incluyendo enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer.Japón es el país del mundo con mayor esperanza de vidaAlrededor del 19% de las muertes en 2016 provienen de enfermedades transmisibles, enfermedades maternas (que ocurren durante el embarazo y el parto), enfermedades neonatales (que ocurren alrededor del período neonatal) y enfermedades nutricionales (que incluyen deficiencias nutricionales); alrededor de 8% de las muertes fueron por lesiones.De 2006 a 2016, el número total de muertes por enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales disminuyó casi un 24%. En particular, se han reducido las muertes entre los niños menores de 5 años de edad, que a menudo fallecen por infecciones respiratorias o complicaciones en los primeros momentos de la vida, según el informe. Las muertes por VIH / SIDA entre niños y adultos también han disminuido en un 46% desde 2006, y las muertes por malaria han disminuido en un 26% esde 2006.Sin embargo, el número total de muertes por enfermedades no transmisibles ha aumentado un 16% en los últimos 10 años, lo que significa que hubo 5,5 millones de fallecimientos por esta causa en 2016 comparado con 2006.La cardiopatía isquémica ha sido la principal causa de muerte con casi 9,5 millones de personas en 2016, indica Muy Interesante La diabetes también causó 1,4 millones de muertes en 2016, un 31% más desde 2006."Los patrones de salud global están cambiando claramente, con disminuciones más rápidas en las enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales que para otras enfermedades y lesiones", comentan los autores.Pero, además, los hallazgos sugieren que las enfermedades no transmisibles, "que causan una mortalidad muy importante en adultos jóvenes y de mediana edad, necesitan recibir una mayor prioridad política", dijeron los investigadores.Por si fuera poco, desde 2006, el número de muertes por conflictos y terrorismo ha aumentado significativamente, llegando a 150.500 muertes en 2016 (un aumento de 143% desde 2006). Esta enorme subida se debe en gran parte al resultado de conflictos en el norte de África y el Medio Oriente, según los científicos.Las muertes por terrorismo/conflictos han aumentado un 143% en los últimos 10 añossalud mentalUna tríada peligrosaLas tasas de muerte también aumentaron para el uso de opioides, anfetaminas y otros trastornos del uso de drogas en algunos lugares, especialmente en los países de altos ingresos. En total, 1.100 millones de personas en todo el mundo tienen algún tipo de trastorno de salud mental o desorden por abuso de sustancias."Nuestros hallazgos indican que las personas están viviendo más tiempo y, en la última década, hemos identificado un progreso sustancial en la disminución de las tasas de mortalidad de algunas de las enfermedades y condiciones más perniciosas del mundo, como la mortalidad de menores de 5 años y la malaria. Sin embargo, a pesar de este progreso, estamos enfrentándonos a una tríada de problemas que merma a muchas naciones y comunidades", concluye Christopher Murray, coautor del trabajo.Esta tríada fatal la conforman la obesidad, los conflictos y las enfermedades mentales, incluyendo trastornos por uso de sustancias.