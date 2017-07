Malasia prohíbe poner "Despacito" en radio y TV estatales

KUALA LUMPUR, Malasia.(AP)

Malasia prohibió la canción “Despacito” en la televisión y la radio estatal, aunque podría resultar difícil poner freno al éxito del tema.



La prohibición sólo afecta a los medios estatales, no a las emisoras privadas ni a servicios de música a través de internet o plataformas globales de entretenimiento como YouTube.



La canción fue revisada y vetada debido a quejas del público sobre que la letra de la canción es obscena, dijo el jueves el ministro de comunicaciones malasio, Salleh Said Keruak.



El remix de la canción con Justin Bieber no se verá afectado por el veto, explicó el funcionario a The Associated Press.



Las emisoras privadas deberían censurar por su cuenta la canción por sensibilidad hacia la cultura local, agregó Salleh según declaraciones recogidas por medios locales.



El partido islamista Amanah había denunciado la canción y pidió que no se emitiese en Malasia ya que muchos niños la cantaban sin entender el significado de su letra.



"Respetamos el derecho al entretenimiento, pero debería haber directrices claras para que el entretenimiento no eche a perder a las personas sino que las haga mejores", dijo Atriza Umar, responsable de la formación, al diario The Star.



La canción en español fue lanzada en enero por los artistas puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee.



Tanto el original como el remix con Justin Bieber son los temas más reproducidos de la historia en servicios en internet, con más de 4.600 millones de reproducciones. La anterior marca estaba en manos de Bieber con su canción de 2015 "Sorry".



Cuando se anunció el record a principios de semana, Fonsi dio las gracias al streaming por ayudar a que su música llegue a todos los rincones del planeta.