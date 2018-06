Estas son las fobias más comunes, ¿Te identificas con alguna?

(Tomada de la Red)

Fobias hay muchas, de lo más variadas y curiosas. Por eso te invitamos a conocer cuáles son las diez fobias más comunes, que representan un tipo de trastorno de ansiedad muy frecuente entre los seres humanos. De hecho, una de cada 23 personas sufre algún tipo de fobia en el mundo.1.- Aracnofobia:Como bien lo indica su nombre, en este caso, quien sufre de aracnofobia tiene un temor intenso e irracional a las arañas. Según datos, un 30% de las personas sufren de un miedo irracional a los arácnidos.Es, sin duda, la fobia más frecuente entre los seres humanos. Además, y de acuerdo a datos del National Institutes of Health de Estados Unidos, las mujeres son cuatro veces más propensas a tener aracnofobia.2.- Acrofobia:La acrofobia es el miedo a las alturas, y es otra de las fobias más frecuentes, formando parte del top ten mundial. Asomarse por un balcón o subirse a una cierta altura puede ser todo un acontecimiento nefasto para estas personas, incluso cuando no haya riesgo real alguno.Una sensación de vértigo intenso y las ganas de salir corriendo son algunas de las respuestas más inmediatas.3.- Astrafobia:La astrafobia, o también conocida como brontofobia, es el miedo exagerado a las tormentas eléctricas o a los rayos. Es una fobia bastante habitual y suele tener sus inicios en la infancia. Su incidencia es algo superior al 20% mundial.4.- Aerofobia:Otra de las más frecuentes, la aerofobia se caracteriza por el miedo a volar en avión o en cualquier vehículo que implique levantar los pies del suelo. Este miedo provoca problemas de ansiedad y nerviosismo que les impide viajar, indica Informe21 5.- Agorafobia:El miedo a los lugares abiertos está también en la lista de las principales fobias a nivel global. Las personas que sufren de agorafobia sienten que a pesar de estar en un lugar abierto y lleno de gente podrían no ser vistos, tomados en cuenta o recibir ayuda en caso de una situación de peligro.Esto les provoca nerviosismo, ansiedad y dificultad para respirar, entre otros síntomas.6.-Cinofobia:Si bien el perro es el amigo del hombre y la mayoría de los humanos los adoran, hay personas que no los pueden siquiera ver, esto es la cinofobia.La cinofobia es un miedo incontrolable y enfermizo a los canes. Esta fobia puede ser resultado de haber sufrido una mordida de perro o bien de haber visto como mordían a alguien.7.- Tripanofobia:Se trata del miedo irracional a las inyecciones. Cerca del 15% de las personas que sufre de alguna fobia es a las agujas. Se trata de una fobia que también suele comenzar en la infancia.8.-Claustrofobia:Las mujeres son dos veces más propensas a padecer de fobias de los hombres, según datos del National Institutes of Health. Entre ellas, la claustrofobia es otra de las más frecuentes.Se trata de un miedo irracional a los espacios cerrados. Estas personas no pueden subir a un ascensor, estar en una cueva o en un metro, entre otros lugares cerrados.9-Dentofobia:La dentofobia o el miedo al dentista es más frecuente de lo que se puede creer. Es por ella que muchas personas descuidan su salud bucal evitando ir al dentista.Una mala experiencia en el pasado con un profesional de los dientes puede haber sido el desencadenante de esta fobia.