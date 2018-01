Esta es la mejor manera de conservar pimientos verdes

(Tomada de la Red)

Todos sabemos que los pimientos frescos son buenos para nosotros, ya sea cocidos o crudos, pero ¿cuál es la mejor manera de conservarlos?Si encuentras una buena oferta o simplemente quieres obtener lo más que puedas de uno o dos pimientos que utilizas periódicamente en tus recetas favoritas, conservarlos adecuadamente puede extender su vida útil, preservar su valor nutricional y ayudar a retener su sabor.Instrucciones1.- Selecciona pimientos verdes que no tengan manchas ni golpes. Las mejores opciones son frutos firmes de piel suave y tallos intactos.Los que son blandos con manchas oscuras están empezando a pudrirse y tal vez ya lo estén por dentro, así que no los compres aunque pienses usarlos inmediatamente, indica Informe21 2.- Almacena los pimientos verdes, si los vas a usar en el corto plazo, en el cajón para verduras de tu refrigerador. Para asegurar que haya un buen flujo de aire, retíralos de la bolsa de plástico o envase en que los entregaron cuando los compraste.Con una refrigeración adecuada, un pimiento sano debería durar de tres a cinco días en el refrigerador.3.- Guárdalos hasta un mes en el congelador. Si se los congela apropiadamente, los pimientos deben retener su sabor y color durante un mes. Lava y retira las semillas de pimientos frescos para que estén listos para congelar. Se los puede congelar enteros o en rodajas.4.- Conserva los pimientos durante períodos prolongados blanqueándolos y luego congelándolos. Blanquearlos garantizará una buena retención del color y del sabor.Coloca pimientos lavados, sin corazón ni semillas en agua hirviendo durante dos a tres minutos y luego congélalos. Se los puede congelar enteros, cortados por la mitad, rebanados o picados.5.- Usa un deshidratador para secar grandes cantidades de pimientos para la conserva a largo plazo. El pimiento seco se usa en muchas mezclas de cenas preparadas y se reconstituye bien.Prepáralos limpiándolos, quitándoles el corazón y las semillas, luego cortándolos en pedazos grandes y colocándolos en el deshidratador. Sigue las instrucciones del fabricante en cuanto al tiempo de secado. Según el modelo del deshidratador que uses, tal vez tengas que girar las bandejas una o dos veces.