Encuentran llamativa medusa en Colima

(Tomada de la Red)

Tal parece que especies marinas que antes casi no se dejaban ver, salen a asomarse de vez en cuando a la vista de los humanos. Hace apenas unos días encontraron a un tiburón víbora en Taiwan, otro de los descubrimientos recientes fue el sitio arqueológico más grande del mundo en la Riviera Maya en México.Uno más se suma a esta lista: investigadores encontraron un espectacular y colorida medusa en el Archipiélago de Revillagigedo, Colima en México.Se trata de una Halitrephes maasi, la cual ya había sido documentada en el libro Memoirs of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, ahí se dijeron que la habían encontrado a 548 metros de profundidad, pero esta vez la localizaron a mil 225 metros.El barco que se dedica a hacer exploraciones científicas, Nautilus, se encontraba en aguas de Revillagigedo, y estaba tratando de capturar la imagen de un cangrejo cuando la medida se cruzó en el camino.La imagen de la Halitrephes maasi,fue captada por el submarino de la tripulación, Hércules. La medusa llamó la atención por sus colores: morado, rosa, púrpura, naranja y azul, tal como se pueden apreciar en el video e arriba.Sin embargo, los investigadores dijeron que los colores fueron el reflejo del submarino, porque las medusas no tienen color y es imposible verlas en la oscuridad.Apenas va empezando el año y ya hemos tenido algunas sorpresas del mar, ¿qué más nos deparará en los próximos meses?Más detalles en MUYINTERESANTE.COM.MX