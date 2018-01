¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando te comes el chicle?

(Tomada de la Red)

Así como esos ejemplos, hay muchos otros mitos. Sin embargo, el chicle no se quedará en el estómago por más de una semana. Es cierto que está hecho con una sustancia sintética no digerible, pero el estómago vacía periódicamente su contenido al intestino delgado, así que después irá al colón y pasará a las heces fecales."La ingestión repetida de chicle puede conducir a una pequeña masa de material no digerible que potencialmente puede provocar una obstrucción intestinal", Edwin McDonald, gastroenterólogo de la Universidad de Chicago y Director Asociado de Adult Nutrition.No pasa nada si de vez en cuando te tragas el chicle por accidente, pero sé cuidadoso, pues sí podrías tener problemas intestinales si la acción se repite frecuentemente.Más detalles en MUYINTERESANTE.COM.MX