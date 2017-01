Así podrías llegar al trabajo, sin tráfico

(Tomada de la Red)

Si las predicciones para el transporte futurista resulta correctas, nuestros cielos estarán llenas de pasajeros aéreos en drones – y al parecer en jetpacks.La compañía neozelandesa Martin Aircraft, ha estado trabajando por años en el desarrollo de jetpacks. Su prototipo actual, que utiliza gasolina, puede elevarse hasta 230 metros, a una velocidad de 40 km/h y permanecer en el aire por 30 minutos, publica el Portal Muy Interesante. El precio por la mochila voladora no ha sido anunciado, pero se espera que empiece por encima de los $100,000 dólares una vez que este listo para llegar al mercado.Otro ejemplo de lo que viene en el futuro es Uber, la compañía de transporte ha declarado que tienen la visión de algún día desplegar flotas de vehículos eléctricos aéreos para recoger pasajeros.Pero utilizar un vehículo volador probablemente es muy distinto a un jetpack. Aunque no quiere decir que sea imposible.Hoy día, la empresa china KuangChi Science Limited ha invertido un fondo de $250 millones de dólares, que utilizará para investigación en las ciudades inteligentes. Los líderes de la compañía Martin Aircaft piensan que sus jetpacks serán parte del paisaje urbano del futuro debido a que están diseñados para ser prácticos, seguros y para volar sin tripulación.“Estamos tratando de crear la aeronave más fácil de volar del mundo,” dijo el ex CEO de Martin Aircraft a DNews en 2013, cuando la compañía estaba hablando de iniciar a producción de jetpacks.Es probable que, debido a los intensos retos tecnológicos de producir vehículos no tripulado eficientes, además de todas las regulaciones por las que deberán pasar, es probable que falte mucho tiempo antes de volar a nuestros trabajos.