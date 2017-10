Mujer colombiana detiene asalto golpeando al asaltante con su bolsa

(Tomada de la Red)

Las cámaras de seguridad de la perfumería Ana han captado unas imágenes que ya son virales. Se trata del atraco frustrado del establecimiento, pero sobretodo del acto heróico de Lenis Galvis, una mujer colombiana afincada en el barrio sevillano de Rochelambert. Al percatarse de que un hombre sostenía una pistola frente al mostrador de la tienda, Lenis tuvo el valor de intentar reducir al delincuente a golpe de bolso. Hoy, las redes sociales y la prensa local difunden su gesta y ya la llaman, por razones obvias, "la heroína del bolso".Podía no haberlo hecho. Ni siquiera estaba en la droguería cuando el atracador sacó la pistola. Se acercó para comprar jabón y otros productos y cuando vio la escena en el interior, en lugar de huir, entró en el establecimiento y se abalanzó sobre el agresor:Como puede verse en las imágenes, el golpe que Lenis lanza con el bolso apenas impacta en su objetivo, pero al menos logra desestabilizar al delincuente y permite entrar en acción a otro cliente de la tienda, que inicia un forcejeo que acabará con la reducción definitiva del atracador.Mientras tratan de quitarle la pistola, se aprecia el nerviosismo de una escena en la que vuelan botellas de productos de limpieza y pequeños botes de cosméticos, mientras Lenis y el atracador se tambalean en un tenso nudo de forcejeos.Galvis confesó a la prensa local que le "hubiera gustado que no hubiera salido el vídeo", y de hecho asegura que ni ha visto el vídeo, ni quiere verlo: "una cosa es verlo y otra haber pasado por ello; fue muy desagradable, aunque creo que ése ya no viene más a robar aquí. No quiero ver el vídeo porque tengo miedo".