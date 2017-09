Parche que absorbe la grasa del cuerpo

(Tomada de la Red)

¿Imaginas un parche corporal que logre eliminar el exceso de grasa de cualquier zona en la que lo coloques? Parece un sueño, pero lo cierto es que puede ser realidad en poco tiempo.Científicos han sido capaces de crear un parche que utiliza una serie de pequeñas agujas para entregar nanopartículas con fármacos al cuerpo, sin ningún tipo de dolor.Se trata de un parche que aún no ha sido testeado en humanos, pero los ensayos en ratones han demostrado que logra reducir la grasa en un 20 % en las zonas tratadas, indica Informe 21 El parche ha sido desarrollado por investigadores de la Universidad de Columbia y la Universidad de Carolina del Norte.La grasa blanca, una grasa difícil de quemarCómo funciona el parche tiene que ver con cómo el cuerpo almacena la grasa, que tiende a dividirse entre la grasa blanca y la grasa marrón.La grasa marrón es vista como la grasa buena, porque se de descompone con facilidad y produce calor (está muy presente en los recién nacidos, ya que necesitan ayuda para regular la temperatura corporal).Pero en el caso de los adultos, no tenemos tanta presencia de grasa marrón y solemos tener depósitos de grasa blanca, que se utiliza para el almacenamiento de energía, pero que no es fácil de quemar.Muchos estudios han tratado de convertir la grasa blanca en grasa marrón, y hay algunas drogas disponibles que promueven la presencia de la grasa marrón. Sin embargo, eso hace que el cuerpo quede expuesto a las drogas y se pueden dar efectos secundarios como el aumento de peso, fracturas en los huesos o dolores estomacales.Este nuevo parche cutáneo parece aliviar esas complicaciones porque administra la mayoría de los fármacos directamente al tejido graso gracias a las agujas microscópicas que transmiten los productos químicos debajo de la piel, donde se almacena la grasa blanca.Una reducción efectiva en ratonesCuando las microagujas perforan la piel (sin generar dolor), las nanopartículas son entregadas en el tejido directamente debajo del parche y se disuelven.Esas nanopartículas son diseñadas para retener el fármaco de forma eficaz hasta liberarlo en el tejido de forma gradual esparciéndose por todo el cuerpo.En los experimentos con ratones obesos, los científicos aplicaron los parches cada tres días por un total de cuatro semanas. Los ratones tenían dos parches aplicados en diferentes lados del cuerpo, uno de ellos con nanopartículas vacías.Los resultados indicaron que aquellos parches que contenían el medicamento, lograron una reducción de grasa del 20 %