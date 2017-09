Jóvenes fueron detenidas por no reunir la tarifa de un taxi

(Tomada de la Red)

En una noche de fiesta con amigos donde bebes y pasas un buen rato lo más normal es que solicites el servicio de un taxi para evitar posibles accidentesEso fue lo que le sucedió a Sophie Heath e Yeva Wilcox quienes fueron detenidas en una comisaria al no contar con el dinero suficiente para pagar el servicio.Las dos chicas, de apenas 18 años de edad, pretendían volver a sus respectivos hogares tras una noche de fiesta por Newcastle-under-Lyme, en Reino Unido. Después de haber solicitado un taxi y llegar a su destino comprobaron que les faltaban, algo menos de 70 céntimos de euro.Las jóvenes no se imaginaron cual sería la reacción del conductor, quien al enterarse de la falta de dinero bloqueó las puertas, asegurando que la chicas no abandonarán el vehículo, sorprendidas por la situación Sophie e Yeva no fueron capaces de contener la risa mientras preguntaban constantemente al conductor “¿Tenemos que pagar los 60 peniques? ¿Por qué te tomas tan a pecho 60 peniques?”, quienes compartieron su experiencia en redes sociales.Al llegar a la comisaría los agentes de policía no dieron demasiada importancia al asunto por lo cual fueron puestas en libertad. Con información de ABC.ES