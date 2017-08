Cuida tu piel y elimina cicatrices y marcas de acné

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los efectos emocionales y físicos de las cicatrices del acné duran por más tiempo que el final de los "créditos" del filme "Game of Thrones". Un brote (o 10) es lo suficientemente molesto, como para vivir toda la vida con el recordatorio.



¿Cuál es la diferencia entre marcas de acné y cicatrices de acné?



Para tratar las marcas de acné y cicatrices, primero tienes que aprender a identificarlas. La hiperpigmentación post inflamatoria son marcas rojas y cafés que usualmente desaparecen cuando se estira gentilmente la piel.



Estas marcas pueden tardar de 3 a 6 meses para irse completamente, aunque puedes acelerar el proceso con un tratamiento tópico de retinoides, vitamina C y bloqueador solar.



Sin embargo, las cicatrices de acné son rasgos permanentes del daño hecho hacia al colágeno.



La única forma de tratarlas es a través de tratamientos de láser. Algunas cicatrices son gruesas; elevadas cicatrices hipertróficas que sobresalen por encima de la piel. Otras son queloides; cicatrices con exceso de tejido de la piel.



Por último, pero no más importante están las cicatrices atróficas, las cuales aparecen como depresiones en la piel. También son las más difíciles de tratar y se dividen en 3 categorías.



¿Qué causa cicatrices y marcas de acné?



Las manchas oscuras que permanecen en la piel (llamadas alteraciones de pigmentación post-inflamatoria) son causadas por la inflamación durante el proceso de recuperación de la piel.



Cuando tu piel se abre, como cuando revientas un barrito, y se cierra nuevamente, tendrás una pigmentación anormal.



A veces los vasos sanguíneos rotos que permanecen después de que la lesión desaparezca, resulta en una marca entre roja y morada. Éstas son más comunes en personas de piel clara.



La mejor forma de evitarlas es tratar el acné con una rutina cuidadosa; es decir: no tocar, picar o reventar nada.



Sin embargo, también están los barritos o imperfecciones que, hagas lo que hagas, dejarán una marca permanente. Las cicatrices de acné ocurren cuando el tejido normal en la piel es destruido y reemplazado por otro tejido.



Prácticamente es una herida. Cuando el daño causado por el acné es severo, el cuerpo puede crear mucho tejido… o muy poco. La producción de mucho tejido forma una cicatriz hipertrófica, y muy poco tejido forma una depresión en la piel o cicatriz atrófica.



Algunas cicatrices y marcas están fuera de tu control; culpa de tu genética y estilo de vida.



Cómo tratar marcas



* Bloqueador solar: La exposición al sol hace que las cicatrices se vuelvan más prominentes. Y incluso el sol puede penetrar la ropa, así que es importante aplicarse en todos lados todos los días.



* Serums de vitamina C: La vitamina C puede ayudar a construir el colágeno y promover la recuperación de la piel.



* Retinoides: Tratamientos superficiales que ayudan a eliminar marcas al hacer que las células de la piel se dividan más rápidamente y empujen las células con pigmentación diferente.



* Mascarillas químicas: Una mascarilla química es un tratamiento que usa la aplicación de soluciones medias para la refinación y regeneración de la piel.



* Aclaradores de piel: Para marcas que son un poco más cafés, los ingredientes para aclarar la piel pueden ayudar. Entre estos resaltan: retinol, vitamina C, hidroquinona, ácido kójico y regaliz.



Cómo tratar cicatrices



* Inyecciones de esteroides: Si tienes un barro horrible, puede administrarse una inyección por tu dermatólogo ese mismo día. No sólo reduce la inflamación inmediatamente, sino que la cortisona hará que la cicatriz no sea tan gruesa.



* Láser: Estos tratamientos ayudan a reducir el enrojecimiento asociado con marcas y cicatrices de acné.



Cuando se utiliza láser, los resultados difieren dramáticamente por 2 razones: cuántos tratamientos te has hecho y cuánto tiempo de inactividad social estás dispuesta a aceptar como parte del proceso de recuperación.



* Variado: Gracias a que las cicatrices de acné, varían… lo mismo sucede con los tratamientos. Dependiendo del individuo, se puede utilizar un tratamiento combinado. Todo depende de lo que sugiera tu dermatólogo.



La mala noticia es que tendrás que lidiar con marcas oscuras o cicatrices de acné en algún punto de tu vida. Lo bueno de esto es que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para tratarlas.