Edulcorantes artificiales podrían hacerte engordar

(Tomada de la Red)

La lista que asocia los edulcorantes artificiales con problemas a la salud acaba de hacerse más larga con un nuevo estudio que los ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes, presión sanguínea alta y padecimiento cardiacos.El consumo de edulcorantes artificiales, como el aspartamo, la sucralosa y la stevia, es generalizado y está aumentando. Los datos emergentes indican que los edulcorantes artificiales o no nutritivos pueden tener efectos negativos sobre el metabolismo, las bacterias intestinales y el apetito, aunque la evidencia es conflictiva.Para entender mejor si el consumo de estos endulzantes estaba asociado con efectos a largo plazo en el paso y el corazón, los investigadores de la Universidad de Manitoba, en Canadá, llevaron a cabo una revisión sistematica de 37 estudio que siguieron a un total de 400,000 personas en total durante 10 años.Sólo 7 de los estudios fueron pruebas aleatorias controladas (el estándar dorado en la investigación clínica), involucrando a 1003 personas durante un periodo promedio de 6 meses, indica Muy Interesante Las prueba no solamente fallaron en mostrar un efecto consistente etre los edulcorantes artificiales y la pérdida de peso, son también mostraron una relación entre su consumo y un riesgo mayor relativo de aumento de peso y obesidad, presión arterial alta, diabetes, padecimientos cardiacos y otros problemas de salud.Sin embargo, los edulcorantes mismos pueden no ser la causa - podría ser otro factor, actualmente desconocido. El estudio dice que se necesita más investigación para "caracterizar completamente los riesgos y los beneficios a largo plazo de los edulcorantes no nutritivos".Los resultados, publicados en Canadian Medical Association Journal, nos hacen tener en cuenta que no porque un alimento diga tener cero calorías, significa que no habrá efectos secundarios en la salud.