Pequeños de 5 y 2 años se llevan el auto de su mamá

RED HOUSE, Virginia Occidental, EU. (AP)

Un niño de 5 años y su hermanito de dos chocaron el auto de su mamá en Virginia Occidental tras manejar cinco kilómetros (tres millas) para ver a su abuelo, dijeron las autoridades.



Los menores resultaron ilesos a pesar de conducir librando curvas durante un día ventoso.



El sheriff del condado de Putnam, Steve Deweese, dijo que agentes creen que los hermanitos llevaron juntos el volante, pero no están seguros porque los niños no han dado detalles sobre el incidente ocurrido el lunes. El carro fue a dar a una zanja, un vecino los encontró y llamó a las autoridades.



"Afortunadamente, no había otros carros en la vía porque (de haber sido así) probablemente hubieran chocado", dijo Deweese el miércoles.



Los menores avanzaron bastante rumbo a la granja de su abuelo, pasando por dos o tres curvas e incluso dieron una vuelta a la derecha, agregó el sheriff.

"Iban en la dirección correcta", puntualizó, pero chocaron unos ocho kilómetros (cinco millas) antes de llegar a su destino.



Los hermanitos fueron llevados al hospital pero no tenían lesiones.



Deweese dijo a medios noticiosos que los agentes no hallaron a la madre sino hasta casi una hora después del accidente. La madre les dijo a los agentes que ella pensó que sus niños estaban jugando en el jardín de la casa, agregó.



El sheriff dijo que las autoridades están colaborando con la fiscalía y el Servicio de Protección Infantil para determinar si es que presentarán cargos.