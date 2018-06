Conoce los daños físicos ocasionados por el uso del celular

(Tomada de la Red)

Vivimos en una época en la que es casi imposible pasar mucho tiempo lejos de nuestro celular. Este dispositivo electrónico se volvió nuestro principal medio de comunicación, y no sólo eso, es cámara fotográfica, reproductor de música, gps, entre otras funciones.Durante el día realizamos cientos de microinteracciones, que incluyen la revisión de nuestro mail, redes sociales, y demás apps. Esta situación no solo se ha vuelto un vicio, sino que a la larga genera daños en la salud, indica Muy Interesante 1. Neuralgia occipitalEste dolor muscular es conocido también como: el síndrome del cuello roto; este mal es ocasionado principalmente por una mala postura.La mayoría de las personas que usan su celular en exceso no lo hacen con una postura adecuada, al contrario, suelen encorvarse o agachar demasiado la cabeza.En ocasiones, esta condición neurológica puede confundirse con dolor de cabeza o migraña, pero no lo son. El dolor puede ser intenso, como un ardor en el cuello, que comienza en la base de la cabeza, y se extiende a través de la parte superior del cuero cabelludo.2. Dolor y rigidez en manos y dedosPasar la mayoría del tiempo con el celular entre manos tiene sus consecuencias. Una de ellas es sentir dolor y rigidez tanto en los dedos como en las manos; es probable que incluso percibamos cierto hormigueo y es que, la musculatura de nuestra mano se resiente después de pasar horas pulsando teclas en el teléfono.La mayor consecuencia que trae consigo este vicio es la tendinitis, que es la inflamación de los tendones o bandas elásticas que une a los músculos con los huesos.3. Dificultad para respirarRelacionado al punto número uno, las malas posturas que adoptamos pueden llegar a provocar sensación de opresión en el pecho y dificultad para respirar con normalidad a causa de la pérdida de capacidad del volumen pulmonar por el cierre del tórax e insuficiencia de expansión costal.4. Vista cansadaCada vez es más común ver a personas jóvenes usar lentes, y esto debido a que las letras en el celular son muy pequeñas y nuestros ojos tienen que hacer un esfuerzo mayor para leer todo el día.La vista cansada y borrosa es una consecuencia de pasar largas horas frente a una computadora y celular, la cual genera daños a corto plazo.De acuerdo con un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, pasar durante horas viendo el celular tensa los músculos de los ojos, lo que provoca miopía temporal.5. Daños en la columna vertebralLa posición forzada que adoptamos al utilizar nuestros dispositivos móviles, genera alteraciones en la columna cervical, provocando inestabilidad y rigidez en ciertas zonas de la columna vertebral.Un estudio publicado en el Surgical Technology International estimó que una cabeza humana llega a pesar entre cuatro y cinco kilos, pero al inclinarla para mirar la pantalla del celular, la tensión que ejercemos sobre la columna aumenta hasta alcanzar los 27 kilos, si doblamos el cuello a unos 60 grados.6. InsomnioCuando se apaga la computadora, queda la tablet y si a ésta se le agota la batería, siempre está el celular. Algunos investigadores creen que las luces LED de estos dispositivos interfieren con los mecanismos cerebrales que producen la melatonina, la hormona del sueño.Usar el celular antes de dormir activa varios receptores que hacen pensar a nuestro cerebro que aún es de día y que podemos permanecer más tiempo despiertos.La salud mental y el sueño están ligados. Dormir mal o dormir poco puede causar depresión y problemas físicos como presión alta, diabetes y obesidad.Según un estudio realizado en 2015 por investigadores en Qatar, dormir poco hace que aumente nuestro apetito y la resistencia a la insulina.