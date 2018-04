La chía combate la hipertensión y ayuda a bajar de peso

(Tomada de la Red)

En realidad esta sugerencia no está nada mal, pues sí puede traer ese beneficio, pero también otros como ser auxiliar en el tratamiento contra la hipertensión.Pero primero debes de saber que la chía es una semilla muy popular, tanto por su costo como por sus aportes nutricionales: fibra, antioxidantes, calcio, proteínas y es una de las fuentes vegetales más rica en ácido graso omega 3.Además, fue uno de los alimentos básicos de las culturas mesoamericanas: los mayas y los aztecas la utilizaban para preparar medicinas.Con este antecedente es que en estos tiempos se siguen estudiando los beneficios de esta semilla y ahora no sólo son un complemento para una dieta saludable, sino que sirve para prevenir y como tratamiento contra la hipertensión.El plus de la chía es que no da señales de efectos secundarios, tal como lo hacen los medicamentos convencionales, de acuerdo con un comunicado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).La chía contra la hipertensiónEn la UANL se realizaron investigaciones de la semilla, y debido a sus componentes se dieron cuenta que los hidratos de carbono engloban entre 35 y 40 por ciento de su peso final, en ellos no hay azúcares, ni monosacáridos y tampoco disacáridos.Descubrieron que la chía tiene una ventaja sobre el captopril: no hay efectos secundarios.Su alto contenido en en antioxidantes resulta esencial para combatir la hipertensión, pero la chía entera ayuda al buen funcionamiento del cuerpo: mejora la digestión y el sistema circulatorio, favoreciendo la movilidad de los lípidos.Además contribuye a disminuir el peso y la grasa del cuerpo, eso por sus grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas –la famosa “grasa buena”– complementó Vázquez Rodríguez.¿Por qué la chía ayuda a regular el peso corporal?La clave está en las altas cantidades de omega 3 que contiene la semilla. Para comprobarlo, una investigación que se publicó en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas en 2017 comprobó que consumir 35 gramos de harina de chía durante 12 semanas lograba una reducción significativa de peso.Eso es porque el omega 3 ayuda a suprimir el apetito, optimizando la oxidación en los lípidos y el consumo de energía. Dicho compuesto también ayuda a controlar la glucosa después de la ingesta de alimentos, lo cual favorece la presión y la coagulación de la sangre.He aquí las razones por las que deberías de consumir chía, sin importar que tengas hipertensión u obesidad, pues ayuda a prevenir esos padecimientos y favorecerá otras funciones de tu organismo por la cantidad de componentes benéficos que contiene, según información de MuyInteresante.