5 cosas que debes evitar en un vuelo

(Tomada de la Red)

Caminar descalzoEl suelo del avión puede parecer limpio pero en realidad está lleno de gérmenes. Durante el vuelo, múltiples sustancias caen a la alfombra, desde alimentos y bebidas hasta vómito de los tripulantes mareados. El cual se limpia pocas veces al día y de manera no muy minuciosa.Tomar mucho alcoholAunque una copa de vino o cerveza podría ayudar a relajarte, el alcohol deshidrata el cuerpo. Además, debido a la altitud y la altura los efectos serán más intensos. Es probable que te emborraches con mayor facilidad, esto te hará llegar más cansado a tu destino, indica Muy Interesante Consumir hielos o agua del aviónSegún la Agencia de Protección Ambiental (EPA) pocos aviones pasan los estándares de salud, los filtros de agua de los aviones suelen ser poco higiénicos. Así que evita el hielo y procura pedir agua embotellada.Quedarte sentado todo el vueloEvitar la ropa ajustada y levantarse a caminar varias veces durante el viaje puede hacer que tu cuerpo no se hinche. Si no puedes levantarte intenta flexionar tus brazos y piernas para que la sangre circule.Usar lentes de contactoDe ser posible, usa lentes tradicionales. El aire de la cabina es muy seco y puede causar irritación, además de la resequedad que provoca dormir con ellos.