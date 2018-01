Sorprende con estos brownies de aguacate

(Tomada de la Red)

Si te encantan los brownies pero te preocupa su aporte de calorías, no dejes de probar esta deliciosa receta, donde el aguacate sustituye la grasa y los edulcorantes no calóricos proporcionan un delicioso sabor dulce con muy poco aporte de calorías. Quedan muy suaves y cremosos. ¡Te fascinarán!Ingredientes300 gramos de chocolate amargo en trozos2 cucharadas de aceite de coco2 piezas de aguacate maduro, en trozos1/4 de taza de edulcolorate no calórico1 cucharadita de vainilla3 piezas de huevo1/2 taza de cocoa en polvo1/2 taza de harina1/4 de taza de nuez picadaPreparaciónPrecalienta el horno a 200°C.Derrite el chocolate a baño maría junto con el aceite de coco. Mezcla hasta integrar, retira del baño maría y deja que se enfríe ligeramente, indica Informe21 En un procesador para alimentos, procesa el aguacate hasta formar un puré terso.En un bowl, bate el chocolate derretido con el puré de aguacate, el edulcorante no calórico, la vainilla y los huevos. Añade poco a poco la cocoa y la harina. Mezcla las nueces ligeramente.Vierte la mezcla en un molde para brownies previamente engrasado y enharinado. Hornea alrededor de 15 minutos o hasta que estén cocidos. Enfría y corta.Tips"Si te encantan los brownies pero te preocupa su aporte de calorías, no dejes de probar esta deliciosa receta, donde el aguacate sustituye la grasa y los edulcorantes no calóricos proporcionan un delicioso sabor dulce con muy poco aporte de calorías. Quedan muy suaves y cremosos. ¡Te fascinarán!"