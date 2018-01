¿Qué consecuencias tiene dormir tarde?

(Tomada de la Red)

Seguramente has escuchado o leído sobre los beneficios de dormir temprano, pero si eres una persona nocturna puede que te cueste estar en la cama antes de las 11.Estos resultados pueden animarte: un nuevo estudio de Universidad de Harvard demostró que lo realmente importante, en cuanto al descanso, es que mantengas una rutina, sin importar la hora a la que te vayas a dormir.En el estudio se le dio seguimiento a los hábitos de sueño de 61 estudiantes por un mes, para ver si estos estaban relacionados con su desempeño escolar. Los principales hallazgos fueron:1.No importa que tan tarde te duermasEn el estudio se encontró que no importa si los estudiantes se dormían tarde, siempre y cuando durmieran las horas necesarias y mantuvieran una rutina, indica Muy Interesante Es decir si se dormían todos los días a las 2 am y se levantaban a las 9 am, su cuerpo lograba descansar y el reloj biológico no se veía alterado. Esto cuando las condiciones de luz y ruido eran similares a las de la noche.2. Recuperar las horas faltantes de sueño con siestas no funcionaLos alumnos que se quedaban estudiando hasta tarde y trataban de compensar la falta de sueño con siestas durante el día mostraron un menor desempeño en clases que los quienes tenían un ritmo de sueño regular.3. El ritmo circadiano se ve afectado por la luzEn el estudio se utilizó un modelo matemático para medir la diferencia del ritmo circadiano de los estudiantes con hábitos de sueño regulares —los que duermen toda la noche y en horarios similares todos los días— en comparación con los irregulares, que no tienen hábitos ni horarios para dormir.Se encontró que la luz del día es un factor que altera el ritmo circadiano, desestabilizando al cuerpo y provocando un desempeño deficiente en la escuela.Así que si no eres de los que puede irse a dormir temprano, solo recuerda que debes cumplir con las horas de sueño y hacerlo en un ambiente que favorezca el descanso, como una habitación con poca luz y ruido.