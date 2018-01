Aparecen extraños anillos de nieve en Escocia

(Tomada de la Red)

Eunice Clarke couldn’t believe it when she came across a field full of rare snow rollers pic.twitter.com/EiA7U8VzdD — ScotsmanPictureDesk (@scotsmanpics) 18 de enero de 2018

Este martes aparecieron unos extraños anillos de nieve naturales producidos por el viento en Glassford, en el concejo de South Lanarkshire (Escocia), según informa Daily Mail.Las imágenes fueron tomadas en el campo escocés por Eunice Clarke.Este fenómeno natural, cuya forma también ha sido comparada con las balas de heno, se forma cuando la nieve está fría pero no congelada, y el viento no es suficientemente fuerte para moverla y romperla.Las 'esculturas naturales' se enrollan como balas de heno y dejan un pequeño rastro tras de sí, el cual muestra cómo se generaron. Son extremadamente delicadas y se rompen al menor contacto."Había estado nevando toda la mañana y [mi esposo] me llamó para decirme que en el campo había algo interesante, cerca de nuestra casa. [...] No podía creerlo, parecían balas de heno en miniatura pero hechas de nieve. Había cientos de ellas y podías mirar a través de ellas, algunas eran realmente grandes, y estaban por todas partes.Pero cuando las toqué, eran muy frágiles e inmediatamente se fragmentaron", relata Clarke, enfermera de 55 años y autora de las instantáneas del curioso fenómeno.