Así es la vida en la villa más fría del mundo

(Tomada de la Red)

Si piensas que el invierno no podría ser peor donde vives, las fotos de Oymyakon, en Rusia – la villa más fría del planeta – pueden cambiar tu perspectiva.La temperatura más baja registrada fue de -71º C en 1924 y un enero promedio esta por debajo de los 50 grados Celsius. Se trata del lugar permanentemente habitado más frio de la Tierra.El fotógrafo Amos Chapple decidió aventurarse en un viaje de dos días desde Yakutsk – la gran ciudad más fría del mundo – para capturar el día a día de los habitantes de Oymyakon.El fotógrafo recuerda que lo más difícil no era en sí el frío, sino que los aros de enfoque y zoom de su cámara se congelaban a menudo cuando intentaba tomar una foto.