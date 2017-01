Todo lo que debes saber de las monodietas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando empiezas una nueva dieta que promete bajarte de peso en instantes, te verás tentada a llevarla a cabo (aunque sea obvio que no es la opción más saludable).



Por ejemplo, las monodietas, una de las dietas más buscadas en 2016 requiere el consumo de un sólo alimento y nada más.



La dieta cobró popularidad gracias a una Youtuber que sólo comía plátanos todos los días. Y no fue la única, también Matt Damon ha reconocido el uso de estas monodietas para bajar de peso.



Pero sólo porque los chicos populares lo estén haciendo, no quiere decir que tú también debas empezar a hacerlo.



¿Cómo funcionan?



Si buscas “monodieta” notarás que la gente hace sus dietas de cualquier fruta o vegetal. Los creadores proponen que al comer tan sólo un alimento por un periodo de tiempo, la digestión mejora y hay menos nutrientes que el cuerpo debe metabolizar.



El cuerpo no tiene que trabajar tanto, lo cual disminuye la inflamación y maximiza la absorción de nutrientes.



Sin embargo, no existe evidencia científica que compruebe todo esto.



¿Te hará bajar de peso?



Se supone que las monodietas no sólo te hacen bajar de peso, sino que lo hacen rapidísimo, pues el consumo calórico es muy bajo. Otros también creen que la restricción elimina los antojos de azúcares procesados, grasas y sal.



Pero tampoco es lo mejor para el cuerpo, pues dependiendo del alimento, la química del cuerpo podría verse alterada.



¿Es segura?



Es seguro que vas a bajar de peso, pero también es seguro que sufrirás de desnutrición y pérdida de músculo, lo cual conlleva un metabolismo más lento. Esto quiere decir que en el futuro te costará más trabajo bajar de peso y lo que pierdas con la monodieta lo recuperarás una vez que comiences a comer normalmente.



Al comer tan sólo un alimento, como plátano, privas a tu cuerpo de los nutrientes importantes. Y una dieta saludable está constituida por 3 macronutriente: proteína, carbohidratos y grasas.



La única ventaja de estas dietas es que, al comer tan sólo un alimento, recibirás MUCHOS nutrientes de un tipo… desafortunadamente muchos de estos pueden acarrear severas consecuencias.



Por ejemplo, mucho potasio de plátanos podría resultar en complicaciones cardiovasculares, y el exceso de azúcar incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.



¿Subirás de peso al terminar la monodieta?



Si no llevas un buen estilo de vida después de la monodieta, por supuesto que subirás de peso. Aunque logres subsistir por un par de semanas con el consumo de un sólo alimento, enfrentarás varios problemas cuando regreses a tu vida normal.



A nadie le gusta llevar una dieta que involucre mucho tiempo, esfuerzo, dinero y recetas complicadas, así como registros calóricos.



La simplicidad de la monodieta es el factor determinante de su atractivo, pero al final del día, perder peso rápidamente no es una forma sustancial de llevar un buen estilo de vida.