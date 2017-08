Tips para aguantar los tacones todo el día

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Tienes que lucir fantástica con un increíble outfit y tienes que usar tacones todo el día? Pero si sientes que te caes sobre el mundo por no poder aguantar, te daremos tips para que puedas aguantar y lucir elegante y sin cansancio.



Estos consejos harán que tus tacones ya no sean un problema:



1. Práctica:



Lo primero que tienes que hacer es practicar mucho, para que tu pie se pueda adaptar a los zapatos y no te lastimen, si notas que te aprietan considera cambiarlos, ya que en estado normal son incómodos, no esperes a tener los pies hinchados.



2. Congela tus tacones:



Si tus zapatos te aprietan, mételos en una bolsa de plástico y déjalos por unas horas en el congelador. Esto los hará más amplios y cómodos.



3. Moja la planta de tus pies:



¿Te ha pasado que cuando te empieza a doler los pies sientes calor? Esto se debe a que la sangre no fluye y se baja toda a los pies, esto causa que se hinchen y te duela aún más. Lo más recomendable es que te mojes la planta de tus pies, ya que eso te refrescará haciendo que se bajé el ardor y hinchazón, aguatarás otra vez subirte a los tacones. ¡Comprobado!



4. Usa plataformas:



Un par de centímetros más en la suela te puede permitir llevar un tacón más cómodo de unos 7 centímetros que, en realidad, equivalen a 9.



5. Sentadillas:



¿Tienes que estar de pie mucho tiempo? Estando de pie sin moverte durante mucho tiempo es la forma en la que nuestros pies duelen más. Intenta caminar de frecuentemente o hacer pequeños descansos sentándote siempre que puedas.



6. No manejes con tacones:



Además de que es súper peligroso (porque el tacón se te puede atorar y no pisar el freno correctamente), manejar con tacones hace que los músculos de tu pierna se tensen y provocará dolor más tarde.



7. Polvos de talco en los zapatos:



Harán que nuestros pies se fijen mejor al zapato y se reduzca la fricción y, por lo tanto, evitemos las temidas rozaduras.



8. Cinta adhesiva de doble cara:



Un truco frecuente en las celebridades es pegar cinta de doble cara al zapato y a su pie para que se mantenga en su sitio todo el día. Los zapatos ya no se te saldrán.



9. Crema con ibuprofeno:



Otro de los trucos de las famosas es usar una crema antiinflamatoria y analgésica o para relajar el pie y que éste aguante todo el día. Debemos tener cuidado y consultar con profesionales en caso de duda.



10. Crema anestésica:



Hay que untarla en nuestras plantas de los pies para que no nos duelan. Recordar que abusar de ella puede ser peligroso y no deben superarse los 60 gramos, ni llevarla más de cinco horas.