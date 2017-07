Consumir jitomates podría reducir riesgo de cáncer de piel

(Tomada de la Red)

Ya sabemos que los jitomates son muy nutritivos tiene un alto contenido de fibras y vitaminas A, C y E, las cuales se consideran como antioxidantes que favorecen la actividad inmunológica. Pero ahora sabemos un nuevo beneficio: disminuyen por la mitad el riesgo a desarrollar tumores cancerosos.Un estudio en ratones, realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, descubrió que a los ejemplares macho cuya dieta diaria durante 35 días estuvo conformada en un 10% de jitomates, experimentaron, en promedio un 50% de reducción en tumores de cáncer de piel a los ratones que no siguieron esa dieta, tras haber sido expuestos a luz ultravioleta.La teoría detrás de la relación entre los jitomates y el cáncer es que los carotenoides, los compuestos de pigmentación que le dan su color a ésta fruta (sí, el jitomate es una fruta), podría proteger a la piel de los daños producidos por los rayos UV, indica Muy Interesante Pruebas clínicas previas sugieren que comer pasta de jitomate durante cierto tiempo puede amortiguar las quemaduras solares, quizás gracias a los carotenoides de las plantas que son depositados en la piel humana tras consumirlo.Los cánceres de piel que no son melanomas son los más comunes de todos los cánceres, con más casos nuevos – 5.4 millones en 2012 - cada año que los cánceres de mama, próstata, pulmón y colon combinados, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer.Y, a pesar de su baja tasa de mortalidad, éstos cánceres son costosos, a menudo desfigurativos y sus números están a la alza.Aunque aún se deberán hacer más pruebas para ver si los jitomates también reducen el riesgo de cáncer en los humanos, incluirlos en tu dieta es muy fácil, así que no pierdes nada con probarlo.