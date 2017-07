Té de menta, la nueva solución contra el acné

(Tomada de la Red)

Cuando nos ataca el acné, por lo general estamos dispuestos a probar absolutamente todo por detenerlo. Pero por lo general no funcionan y probablemente terminas lastimando tu piel.Ahora la ciencia te da una solución fácil para todos tus problemas hormonales, y es tomar un taza de té de menta al día, indica Muy Interesante Antes de empezar a plantear preguntas la teoría está respaldada por hallazgos científicos. La menta verde está ligada a efectos antiandrogénicos significativos, que es una forma científica de decir que las hormonas masculinas que contribuyen al acné en las mujeres se disminuyen, dándoles poco margen de maniobra.Además, se ha demostrado que la potente planta contiene propiedades anti-inflamatorias, destruye bacterias y levaduras que inducen enfermedades en la piel.Si todavía tienes dudas, los beneficios impresionantes de la menta van más allá del cuidado de la piel.La gente también elogia a la planta por su capacidad para aliviar la indigestión, mejorar el sistema inmunológico, te protege contra las infecciones por hongos y reducen la inflamación.Aunque esta técnica puede no ser tan eficaz si tu acné es higiénico, quístico o genético, puede ser una buena manera de identificar la causa de tus brotes si no estás seguro. Si la causa es hormonal, el té de menta verde debe ser capaz de calmar el problema.