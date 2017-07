La falta de sueño desactiva la mentalidad positiva

(Tomada de la Red)

Un estudio dirigido por el Ivan Vargas, publicado en la revista Cognitive Therapy and Research, asegura que aquellos que son privados de sueño pierden parte de su capacidad para ser personas de mentalidad positiva.Eso puede extraño, pero los médicos expertos afirman que una incapacidad para pensar positivamente es un síntoma grave de depresión que podría ser peligroso si no se aborda. Un estimado de 16,1 millones de adultos ha experimentado un episodio depresivo en su vida, indica Muy Interesante "Tendemos a enfocarnos en cosas positivas más que en cualquier otra cosa, pero ahora estamos viendo que la privación de sueño puede revertir ese sesgo". Explicó Vargas.Hay muchos síntomas de la depresión - incluyendo sentirse triste y ya no ser capaz de disfrutar de las cosas que normalmente te harían feliz, pero la falta de sueño se asocia con un signo particularmente grave de la condición.La depresión suele caracterizarse como la tendencia a pensar y sentirse más negativo o triste, pero más que eso, la depresión se asocia con sentirse menos positivo, y desaparece la capacidad de sentirse feliz. De manera similar, si no tienes suficientes horas de sueño, se reduce tu capacidad de atender a las cosas positivas, que con el tiempo pueden terminar en una depresión mayor.Curiosamente, en el presente estudio, aquellos con una historia de síntomas de insomnio fueron menos sensibles a los efectos de la pérdida de sueño.Los autores creen que esto podría ser debido a que aquellos con una historia de síntomas de insomnio tienen más experiencia en condiciones de privación de sueño y han desarrollado métodos de adaptación para modular el efecto de la pérdida de sueño.