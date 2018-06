¿Padeces de la tiroides? Mira estos ejercicios favorables para ti

(Tomada de la Red)

Muchas son las mujeres que padecen de Tiroides, una glándula ubicada entre la laringe y la tráquea, encargada de regular el proceso metabólico en el cuerpo humano, mediante la segregación de las hormonas T4 y T3, las cuales suministran la cantidad de energía requerida al organismo.Su padecimiento se divide en dos condiciones, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Ambas presentan síntomas distintos, en la primera, la glándula tiroides produce gran cantidad de hormonas, por lo que el cuerpo trabaja de forma apresurada.La segunda, es cuando la tiroides no produce la suficiente cantidad de hormonas, por ende el cuerpo usa la energía más despacio de lo que debe. Sin duda ambas afectan de forma drástica el funcionamiento del cuerpo, por ende controlarlas es fundamental para tener calidad de vida.Si antes de sufrir de la tiroides eras una persona activa, amante del ejercicio o simplemente no te gustaba para nada pero te interesa entrenar ahora, debes saber que con autorización de tu médico puedes hacerlo, indica Informe21 El ejercicio ideal en cualquiera de ambos casos es el aeróbico moderado, donde se realiza un trabajo lento, pero se adquiere resistencia con perseverancia. Ejemplos de ellos son bailar, correr, montar bicicleta, nadar, trabajar con bandas de resistencia o hacer ejercicios corporales con pesas.Según La American College of Sports Medicine para los pacientes con hipertiroidismo, se recomienda hacerlos como máximo cinco veces a la semana de 30 a 60 minutos por día.Para los pacientes con hipotiroidismo el entrenamiento de resistencia se recomienda dos o tres veces por semana, dejando pasar por lo menos 48 horas entre sesión y sesión para trabajar los mismos músculos.La duración se disminuye porque esta condición reduce principalmente la tasa metabólica, pero también produce otros problemas que influyen directamente sobre el rendimiento, especialmente a nivel cardiovascular.La importancia del ejercicio aeróbico moderado es: Aumento del gasto energético Previene el aumento de grasa corporal Potencia la producción natural de las hormonas tiroideas Mejora la salud cardiovascular Combate la fatiga Reduce los niveles de colesterol-LDL Mejora la calidad de vida del pacienteComo actividades alternativas se recomiendan hacer yoga, meditación y Tai Chi, debido a la influencia emocional positiva que produce en quienes las practican, porque lo importante frente a todo diagnostico es no decaer y seguir adelante con la mejor de las actitudes.