Beneficios de comer kiwi

(Tomada de la Red)

El kiwi se originó hace más de 100 años en los bosques del valle del río Yangtsé en China.La fruta se usaba como medicina tradicional en ese país, también era conocida como Yang Tao, y no solamente era popular por su sabor sino por las múltiples propiedades medicinales que ofrecía.Hoy en día no es tan conocida como Yang Tao o grosella china, pues la fruta fue rebautizada en 1904 por exportadores de Nueva Zelandia, en honor al ave nativa de su país en ir se le asemejaba: el pájaro kiwi, un ave sin alas y cubierto de plumas marrones.A raíz de la comercialización que le dio este país, el kiwi se extendió por todo el mundo, indica Informe21 Quizá eres de las personas que al comer un kiwi le quita la piel. Aunque existen varias maneras de despegarla rápido, tal vez utilizar un pelador sea lo más práctico, pero debemos decirte que la piel de esta fruta no solo es segura para comer, sino que también es buena para tu salud.Aunque parezca poco apetecible, la piel del kiwi es rica en fibra y no solo eso, sino que está llena de vitamina C, y debido a que esta vitamina no puede ser hecha o almacenada por el cuerpo humano, ya que carecemos del mecanismo para su síntesis, es necesario consumirla regularmente como parte de una dieta.Beneficios para la saludVitamina C en la pielPotente antioxidantePromueve la formación de colágenoAyuda a curar heridas, promoviendo el crecimiento y el movimiento de los fibroblastos dérmicosReduce el envejecimientoHidratación constante en la pielFibraPromueve el tránsito normal para tener una flora microbiana saludableEl kiwi tiene el doble de fibra soluble e insoluble