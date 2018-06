La película "maldita" que marcó a Pedro Armendáriz

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La radiactividad afectó y mató a muchos de los actores que participaron en The conqueror (1956), la última película que Pedro Armendáriz grabó en Estados Unidos. De las 220 personas involucradas en la producción, 91 enfermaron de cáncer y 46 de estas murieron a consecuencia de la enfermedad.



La cinta fue producida por Howard Hughes y protagonizada por Susan Hayworth y John Wayne; en una nota de julio de 1954, las páginas de este diario reportaron que Armendáriz había sufrido un accidente mientras grababa una escena, se había caído de un caballo y había sido pisoteado por unos animales posteriormente.



El doctor A.W.MaGregor dijo que el actor había sufrido una grave lesión en la mandíbula y que su diagnóstico preliminar, sujeto a exámenes de rayos X, indicaba una fractura de tres vértebras.

Por el golpe se le cayeron cinco dientes, y la prensa registró el incidente de forma peculiar.



"A Pedro Armendáriz un caballo le estropeó esa hermosa dentadura que tanto luce en la pantalla. Dentadura de indio que no come dulces ni mastica alimentos blandos".



The conqueror fue filmada en Utah, cerca del sitio donde el gobierno norteamericano había realizado pruebas nucleares en el vecino estado de Nevada.



Entre las víctimas estaban los actores John Wayne (cáncer del estómago y pulmón), Susan Hayward (cáncer de cerebro), Agnes Moorehead (cáncer de pulmón), John Hoyt (cáncer de pulmón), el director de la película Dick Powell (cáncer de los ganglios linfáticos) y Pedro Armendáriz (cáncer de riñón).



La cinta no tuvo éxito en taquilla y muchos la catalogaron como una de las peores de los 50.