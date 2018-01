Mariposa monarca recibe trasplante de ala y logra volar

(Tomada de la Red)

Romy McCloskey, una diseñadora de Texas le ayudó a una mariposa monarca a volar al trasplantarle el ala de otra mariposa. Las imágenes se publicaron en la red imgur, donde describió el procedimiento.¿Cómo realizó el trasplante?Fascinada con estas coloridas criaturas, decidió criarlas y liberarlas en su jardín. Hace unos días, Romy notó que una de las mariposas que estaba saliendo del capullo tenía un de sus alas rota, así que decidió ayudarla a sobrevivir.Tomó una toalla, un gancho, un par de tijeras de pinzas pequeñas, pegamento de contacto, un poco de talco y el ala de una mariposa que había muerto días antes. Así fue como comenzó el procedimiento.Aseguró al pequeño insecto con el gancho y cortó las partes dañadas del ala, según Romy, este procedimiento no le causa dolor a la mariposa “es como si nos cortamos el pelo o las uñas”.Pegó el ala derecha y colocó un poco de talco en la izquierda para que ésta no se pegara también. La dejó descansar por un día y la alimentó con néctar hecho en casa. Después la dejó libre. La sorpresa fue que la mariposa logró volar correctamente, indica Muy Interesante Aunque McCloskey no es una veterinaria o experta en medicina, fue capaz de salvarle la vida a la mariposa monarca.