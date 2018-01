Hombre construyó camino para que sus hijos vayan a la escuela

(Tomada de la Red)

En la pequeña aldea de Gumsahi, en la provincia India de Odisha, ya apenas vive nadie. Solo la familia de Jalandhar Nayak, con sus tres hijos.



El resto, poco a poco, fueron abandonando el remoto pueblo para trasladarse a lugares con una mejor comunicación y servicios.



En Gumsahi, por no haber, no hay ni un camino que permita a los niños de Nayak llegar sin problemas a la escuela, en Phulbani. El trayecto es tan malo que los hijos de Nayak tardaban cada día tres horas en ir y tres horas en volver de allí.



Cansado de verlos magullarse cada día al recorrer el angosto sendero empedrado que les llevaba a la escuela, Nayak decidió hace dos años construir un camino con sus propias manos.







Utilizando solo un cincel, una azada y un pico ha cavado desde entonces 8 km de camino, creando una ruta más corta y segura.



“Mis hijos encontraban difícil caminar por el estrecho sendero de piedras cuando iban a la escuela, muchas veces les vi tropezando contra las rocas, y decidí escarbar un camino a través de la montaña para que pudieran caminar con más facilidad”, explicó a News World Odisha.



Su historia llegó a oídos del gobierno local tras ser publicada en un boletín local. “El esfuerzo y la determinación de Nayak para cortar la montaña para construir una carretera me dejó sin habla”, dijo el administrador local, Brundha D, a los periodistas de Press Trust of India.



Nayak, de 45 años, tenía pensado seguir trabajando otros tres años para terminar los 7 km restantes para finalizar la carretera, pero ya no tendrá que hacerlo. Según explicó Brundha D Nayak recibirá una compensación económica por todo el tiempo que ha invertido haciendo la carretera, y el gobierno local se encargará de finalizar la obra.