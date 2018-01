Este pájaro lleva 4 años desayunando tortilla en la barra de un bar

(Tomada de la Red)

Si hay algo en un restaurante que varía más que el menú son el tipo de clientes. Dicharacheros, serios, rápidos, lentos. Y pájaros. Pero literalmente. Eso es así, por lo menos en el Bar Pontejos de A Coruña, porque desde hace 4 años un ave que acude a comer tortilla a diario se ha convertido en otro parroquiano más.El pájaro, que es una lavandera blanca (Motacilla alba) de las que no paran de mover la cola arriba y abajo, entra al interior del local y come sobre la barra del mostrador la tortilla que Javier, uno de los propietarios del local y cocinero de las ricas tortillas, le sirve.El cocinero explica para La Opinión que el pájaro repite de tortilla varias veces durante la mañana. “Empezó a venir hace cuatro años, le tirábamos trocitos de comida a lo lejos, comenzó a coger confianza y ahora llega hasta el mostrador”.La llegada del pájaro ha traído algo inesperado al local: un debate sobre género. Porque Javier le puso de nombre Lola, pero resulta que el pájaro es macho.“Le puse Lola porque se llama así mi madre, mi hermana y mi mujer, estoy rodeado de Lolas por todas partes. Pero el año pasado, mirando por internet y hablando con clientes, vimos que por los colores del plumaje es un macho y ahora quieren ponerle Lolo. Pero me niego”, explica el cocinero, que tal vez percibe como femenina la actitud del animal.Con detalles de PLAYGROUNDMAG.NET