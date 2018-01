Nace un segundo panda gigante en Malasia

(Tomada de la Red)

Un panda gigante cedido a Malasia por China dio a luz a una segunda cría, informó este miércoles el zoológico nacional de este país del sureste asiático.La hembra Liang Liang, cedida a Malasia desde 2014, dio a luz el domingo, dijo Mat Naim Ramli, director del centro de pandas del zoo nacional, en las afueras de Kuala Lumpur.Este responsable afirmó que no estaban seguros del sexo del osezno, ya que la madre lo mantenía tan fuerte en su regazo que los agentes del zoo no pudieron acercarse.- Una captura de vídeo muestra a la panda Liang Liang con su recién nacido en el Zoo de Malasia en Kuala Lumpur (Malasia)./EFE -"La madre está muy atenta y es protectora. No nos permite (llevarnos al cachorro)", explicó.El primer cachorro, una hembra llamada Nuan Nuan, nació en agosto de 2015 y fue trasladada a China en noviembre pasado en el marco del acuerdo con Beijing según el cual los pandas nacidos en cautividad deben ser devueltos a China con dos años.Según Mat Naim, el nuevo cachorro parece tener buena salud y es algo más grande que su hermana al nacer.Añadió además que los cuidadores están intentando acercarse al animal.El gobierno organizará próximamente un concurso para ponerle nombre, agregó Mat Naim.Liang Liang y el macho Xing Xing llegaron a Malasia en 2014, por un periodo de 10 años.Hay una población estimada de mil 864 pandas gigantes en estado salvaje, según cifras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y sólo se encuentran en algunas zonas de China.Más detalles en INFORMADOR.MX