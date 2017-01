¿La cúrcuma en realidad tiene “poderes terapéuticos” ?

(Tomada de la Red)

Hace poco tiempo, la mayoría de nosotros estábamos alabando los poderes mágicos curativos de la cúrcuma (rociando la especia de color amarillo dorado en casi todo lo que comemos y bebemos). Pero ahora, un importante estudio ha encontrado que no hay evidencia de que el principal componente químico de la cúrcuma - la curcumina - en realidad tiene propiedades medicinales.





Estudios publicados en el pasado, afirmaban sobre los beneficios de la curcumina, a pesar de que el producto químico nunca terminó en una medicina. Una nueva revisión en el Journal of Medicinal Chemistry ordenó desenmascarar la "investigación confusa" y encontró que no hay evidencia de que la curcumina tenga ningún beneficio terapéutico.



El autor principal del estudio, Michael Walters, químico medicinal de la Universidad de Minnesota en Minneapolis, explicó a Nature: "La curcumina ha conducido a falsas pantallas en el mundo de la medicina, ya que han utilizado ésta sustancia cuando en realidad no funciona.” En el pasado se propuso tratar una variedad de trastornos, desde la disfunción eréctil hasta el cáncer, pero nunca dio lugar a ningún tratamiento.





“Todo esto puede deberse al hecho de que los investigadores no siempre son conscientes de qué molécula están estudiando”, aseguró Guido Pauli, investigador de productos naturales de la Universidad de Illinois en Chicago.



La cúrcuma tiene un montón de diferentes compuestos además de la curcumina, por lo que la investigación podría potencialmente ver "efectos biológicos prometedores" en una molécula diferente en lugar de curcumina.





¿Entonces todo ha sido una farsa? : "Puede muy bien ser el caso de que los extractos de curcumina o de cúrcuma tengan efectos beneficiosos, pero llegar al fondo es complejo y podría ser imposible, " explicó Bill Zeucher, biólogo químico de la Universidad de Carolina del Norte.