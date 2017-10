Google rinde homenaje a Selena

(Tomada de la Red)

El buscador más famoso de Internet, Google, dedicó hoy su creativo doodle a Selena Quintanilla, la ‘Reina del Tex Mex’, quien aún después de su partida es considerada una de las figuras más relevantes de la música latina.El doodle muestra un video que cuenta de manera breve e ilustrada la historia de la vida de la cantante ambientada con una de sus canciones más emblemáticas: “Bidi Bidi Bom Bom”.La razón del homenaje se debe a que un día como hoy pero de 1989, la cantante lanzó su primer álbum de estudio, tituladoEsta carismática cantante inició su carrera musical a los 9 años al lado de sus hermanos Suzette y Abraham Quintanilla III y grabó su primer álbum a la edad de 12 años.Selena lanzó “Entre a mi mundo” en 1992 que alcanzó el número 1 en el top Billboard Regional Mexicano, durante ocho meses consecutivos.Su álbum Live! de 1993 ganó un Grammy por Mejor Álbum de música mexicano- estadounidense, convirtiéndose así en la primera artista de estilo musical tejano en ganar uno.En 1994, Selena lanzó Amor Prohibido que después se convirtió en uno de los álbumes latinos más vendidos en los Estados Unidos.Tristemente la estrella fue asesinada a los 23 años de edad por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y encargada de la administración de sus boutiques Selena Etc.Entre sus más grandes éxitos se encuentran “Como la flor”, “El chico del apartamento 512”, “No me queda mas”, “Bidi bidi bom bom”, “Fotos y recuerdos”, “Si una vez”, Techno cumbia”, “I Could Fall in Love”, “Tu solo tu”, “Dreaming of You” y “Siempre hace frío“, entre otros. Con información de ELDIA.COM.DO