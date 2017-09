Pedir perdón a veces es necesario y así es como puedes hacerlo

(Tomada de la Red)

La capacidad de poder pedir perdónes algo que se valora mucho en cualquier relación. De hecho, tener la voluntad de hacerlo puede lograr que una relación sea duradera.¿Por qué nos resulta difícil pedir perdón? Asumir los errores no es tan sencillo, sobre todo cuando eso muchas veces significa perder algo que queremos o sentirnos mal. Y el orgullo puede ser el culpable de no aceptar que nos equivocamos.La mejor manera de pedir disculpasEn una relación saludable tiene que haber respeto. Y estar dispuesto a disculparse es una señal de respeto y consideración. Cuando pides disculpas demuestras que eres capaz de ponerte en su lugar y percibir lo que está sintiendo, pero una auténtica disculpa se centra en nuestras propias acciones y no en las del otro.No se trata de quién tiene razón y de quién noEl primer paso es reconocer que pedir disculpas no se trata de saber quién se equivocó y quién no. Se trata de reconocer los sentimientos de la otra persona, ponerse en el lugar de otro y asumir la responsabilidad. Al hacerlo demuestras que estás dejando atrás tu ego y te encuentras más cerca de la comprensión, indica Informe 21 Al pedir perdón fortaleces tus relacionesTener el hábito de reconocer los errores y pedir perdón hará que la relación sea más fuerte. Cuando lo hagas, el otro se sentirá más seguro y habrá menos posibilidades de que sienta rechazo y resentimiento. Recuerda cómo te sientes cuando alguien se disculpa.Qué sucede cuando no se piden disculpasPor el contrario, tener el hábito de no pedir disculpas después de una discusión puede tener un efecto perjudicial en la relación. Cuando no se hace, la otra persona puede sentir que no se toman en cuenta sus sentimientos.Saber pedir perdón es esencial para fortalecer las relaciones. Es algo saludable poder reconocer cuando cometemos algún error, pero ese reconocimiento no significa castigarnos por lo que hicimos mal, sino todo lo contrario, demuestra valentía, aceptación y cariño.