Esto es lo que más se critica en una boda

(Tomada de la Red)

Cuando nos invitan a una boda, lo primero que hacemos es checar cada detalle de la fiesta para poder comentarlo durante o después: TACHE. Quien diga que no lo ha hecho, seguramente está mintiendo, porque en algún momento todas hemos caído en la tentación.Para empezar, debes ser consciente que realizar una boda no es nada barato y requiere un gran esfuerzo de planeación, por lo mismo, que los novios hayan pensado en ti para estar presente en un momento tan importante, debe hacerte sentir privilegiada.Ahora bien, si estás del otro lado y tú eres la novia, hazle caso a la frase pupular entre mamás y abuelitas: “nunca le vas a dar gusto a todo el mundo”, así que dedícate a disfrutar de la fiesta y deja de lado lo que puedan pensar los demás.Si aún así, te precoupa lo que digan tus invitados, puedes tener en el radar lo que más se critica en una boda, para que decidas cuánto presupuesto invertir en ello:1. Banquete/Comida: que si sabe mal, está frío, las porciones son muy pequeñas, le falta sal, hay alérgicos, etc. Generalmente esto ocupa el primer lugar en el ranking de críticas y es lo más costoso del evento. Para evitar fallas, acude con anticipación a lugares especializados donde puedas hacer degustaciones, señala Informe 21 2. Locación/Lugar: está muy lejos, hace frío, es muy pequeño… Lo único a considerar es la época del año en la que vayas a casarte, no quieres hacerlo en un jardín descubierto en tiempo de lluvia, ¿verdad?3. Vestido de la novia: al ser LA protagonista, todas las miradas están puestas en ella y obviamente en su vestido. No hay de otra más que hacer “oídos sordos”, elige un diseño que te encante, con el que te sientas cómoda y muy segura. En este punto también entran los vestidos de las damas y por supuesto el de TODAS las invitadas.4. Música: está aburrida, no tocan canciones nuevas, hubiera sido mejor un DJ… ¡en fin! Algunos expertos en planeación de bodas recomiendan buscar algún grupo versátil que precisamente, toque todos los géneros.