Iceberg emprende un viaje peligroso en la Antártida

Un iceberg cuatro veces mayor que el tamaño de Londres, continúa moviéndose hacia el mar de Weddell, en la Antártida, lo que puede llevar a la desaparición de otra gran plataforma de hielo.Se trata del A68, de un billón de toneladas y unos 5.800 kilómetros cuadrados de superficie, que se desprendió del témpano Larsen C el pasado mes de julio.De momento, el A68 es el mayor iceberg registrado.Las nuevas imágenes de satélite muestran que el A68 ha cambiado de forma significativa su posición. Stef Lhermitte, profesor del Clima de la Universidad Tecnológica de Delf (Países Bajos), ha publicado en su cuenta de Twitter las fotografías captadas por el satélite Sentinel 1 de la Agencia Espacial Europea y por los de la NASA."Tras un movimiento de un lado para otro, el iceberg A68 del Larsen C, ahora parece estar a flote", ha señalado Lhermitte.En la comunidad científica preocupa que el movimiento de este nuevo iceberg pudiera desestabilizar al cercano Larsen C y provocar su destrucción.Ello repetiría el destino de otro gran témpano de Larsen B, de 3.250 kilómetros cuadrados, que desapareció a lo largo de tan solo un mes en el 2002.