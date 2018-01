Su ex pareja le preguntó si aún se acordaba de ella y él le respondió con una cruel verdad

(Tomada de la Red)

Una jovencita se atrevió a escribirle a su ex novio a través de WhatsApp y hacerle una sincera pregunta. Ella lo saludó con un 'hola' y luego le dijo si se acordaba de ella a pesar de haber terminadosu relación hace varios años."Hola Ángel, soy tu ex Valeria. ¿Te acuerdas de mi?", fue el texto que le mandó la jovencita a su ex pareja. Él quedó sorprendido al leer el mensaje de WhatsApp, minutos después le contestó de esta forma a la muchacha."Hola. Sí, los errores nunca se olvidan", fue la impactante y cruel respuesta que le dio a su ex novia. Valeria se dio cuenta que su ex pareja no tenía un buen recuerdo sobre su relación y que no quería seguir manteniendo contacto con la joven, por ello decidió que no volvería a escribirle a Ángel por WhatsApp.La impactante conversación de WhatsApp fue publicada en las redes sociales y en pocas horas causo furor en los usuarios convirtiéndose en un fenómero viral por sus miles de compartidos.Información de ELPOPULAR.PE