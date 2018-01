Conoce el conmovedor mensaje que dejó una mujer antes de fallecer de cáncer

(Tomada de la Red)

Sabia que no le quedaba mucho tiempo de vida, pero igual quiso dejar un mensaje que deja mucha reflexión para todos. Holly Butcher, quien falleció del sarcoma de Edwin, un tipo de cáncer de hueso, publicó el emotivo mensaje en su cuenta de Facebook.



"Tengo 27 años ahora, no me quiero ir, amo mi vida", escribió el pasado 3 de enero antes de morir. "La donación de sangre me ayudó a estar con vida un año más.



Es un año en el que he estado eternamente agradecida por poder haber estado en la Tierra, con mi familia, mis amigos y mi perro", reza el primer párrafo de su conmovedora carta.



"Toma una gran sorbo del aire en lo profundo de tus pulmones, mira qué azul es el cielo y qué tan verdes son los árboles. Piensa en lo afortunado que eres capaz de hacer precisamente eso: respirar".







"Solo quiero que la gente deje de preocuparse tanto por las tensiones pequeñas e insignificantes de la vida y traten de recordar que todos tenemos el mismo destino después de todo, así que hagan lo que puedan para que su tiempo sea digno y grandioso, sin mi...".



La publicación de despedida de Holly Butcher logró 10.000 'Me gusta', 2.300 comentarios y 8.000 compartidos hasta el momento.



Fuente: ELPOPULAR.PE